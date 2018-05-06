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    06 Mayıs 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim: Allah bizim yanımızda

    Terim: Allah bizim yanımızda
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları Akhisarspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    İşte Terim'in açıklamaları:

    "Ne istatistik ne iyi oyun, ne kaçtı ne geldi... İkinci yarı etkisi ama ne yapması gerektiğini bilen, istediğini alan bir takım. Böyle maçları oynamak, hele hele böyle bir atmosferde kolay değil. Ancak inanıyorum ki o bizim yanımızda, Allah yanımızda, o görüyor. Bu kadar düzgün, doğru, her şeyini ortaya koyan, emek veren, düzgün bir grubumuz. Bir şeyler konuşuluyor, neden susuyorsunuz diyorlar. Susmamız demek görmüyoruz, incelemiyoruz demek değil. Bir kere konuşuruz. Herkesin adaleti şaşıyor, Allah'ın adaleti şaşmıyor. Böyle bir durumda üç puan müthiş bir iş. Allah nasip ederse son iki haftaya lider giriyoruz ve inşallah lider çıkarız."

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