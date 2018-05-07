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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da deplasman kabusuna son

    G.Sarayda deplasman kabusuna son
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Bu sezon dış saha 25 puan bırakan , Alanya’dan sonra Akhisar’da da zafere uzandı, deplasmanda üst üste iki karşılaşmayı kazandı

    Zirvenin sahibi, deplasman kabusuna son verdi... Bu sezon dış sahada 25 puan kaybeden , Alanya deplasmanından sonra Akhisar'da da mutlu sona ulaştı. Üst üste iki dış saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Deplasmanda bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Aslan, 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 28 kez gol sevinci yaşayan Cimbom, kalesinde ise 24 gol gördü. Dış saha puan durumunde ilk sırayı 32 puan toplayan Fenerbahçe alırken, 27 puanla ikinci olan Başakşehir'i, 23'er puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor.

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