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Galatasaray'da deplasman kabusuna son
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Bu sezon dış saha 25 puan bırakan Galatasaray, Alanya’dan sonra Akhisar’da da zafere uzandı, deplasmanda üst üste iki karşılaşmayı kazandı
Zirvenin sahibi, deplasman kabusuna son verdi... Bu sezon dış sahada 25 puan kaybeden Galatasaray, Alanya deplasmanından sonra Akhisar'da da mutlu sona ulaştı. Üst üste iki dış saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Deplasmanda bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Aslan, 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 28 kez gol sevinci yaşayan Cimbom, kalesinde ise 24 gol gördü. Dış saha puan durumunde ilk sırayı 32 puan toplayan Fenerbahçe alırken, 27 puanla ikinci olan Başakşehir'i, 23'er puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor.
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