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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaraylı taraftarlar tribüne sığmadılar

    G.Saraylı taraftarlar tribüne sığmadılar
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Aslanlar, Akhisar’a çıkarma yaptı. Tribünler doldu taştı

    taraftarları sezon başından bu yana sürdürdüğü desteğini Akhisar Belediyespor karşılaşmasında da esirgemedi. Sarı-kırmızılılar, geldikleri müsabakada kendilerine ayrılan bölgeye adeta sığamadı. Takımlarını 90 dakika hiç durmayan destekleyen taraftarlar, oyuncular tarafından alkışlandı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de kritik maçta tribündeki yerini aldı. Cengiz'e 2. Başkan Ahmet Şenkay ile Başkan Yardımcıları Dinç Üner, Adil Araboğlu da eşlik etti.

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