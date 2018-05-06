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    06 Mayıs 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Sneijder'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!

    Sneijderden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley , sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

    'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley , sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

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