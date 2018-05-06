Sneijderden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!

06 Mayıs 2018, Pazar
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Sneijder'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
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