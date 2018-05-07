Galatasaray'dan penaltı isyanı
Galatasaray cephesi, Akhisar lehine çalınan penaltı sonrası hakem Ali Palabıyık’a kızdı. Feghouli rakibin kendini yere bırakmasını taklit etti
Cimbom'da Akhisar mücadelesinde Ege temsilcisi lehine verilen penaltı kararı sarı-kırmızılıların büyük tepkisine neden oldu. Galatasaraylılar rakibin kendini kolay şekilde yere bıraktığını düşünerek büyük tepki gösterdi. İtirazlar sırasında Feghouli sarı gördü. Ardından Cezayirli futbolcu kendini yere bırakıp, Akhisar'ın kazandığı penaltıyı taklit etti.
TERİM İTİRAZ ETTİ
Sadece futbolcular değil Galatasaray teknik heyeti de verilen penaltı kararına büyük isyan gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcıları 4. hakemin yanına giderek bir süre pozisyonun penaltı olmadığı yönünde şikayetlerde bulundu.
KARARA ŞAŞIP KALDILAR
Galatasaraylı futbolcular hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına şaştı kaldı. Fernando Muslera, Denayer, Serdar Aziz. Feghouli, Selçuk birbirlernie bakıp "Kime penaltı çaldı" dediler.
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