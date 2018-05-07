;
    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan penaltı isyanı

    G.Saraydan penaltı isyanı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    cephesi, Akhisar lehine çalınan penaltı sonrası hakem Ali Palabıyık’a kızdı. Feghouli rakibin kendini yere bırakmasını taklit etti

    Cimbom'da Akhisar mücadelesinde Ege temsilcisi lehine verilen penaltı kararı sarı-kırmızılıların büyük tepkisine neden oldu. lılar rakibin kendini kolay şekilde yere bıraktığını düşünerek büyük tepki gösterdi. İtirazlar sırasında Feghouli sarı gördü. Ardından Cezayirli futbolcu kendini yere bırakıp, Akhisar'ın kazandığı penaltıyı taklit etti.

    TERİM İTİRAZ ETTİ

    Sadece futbolcular değil Galatasaray teknik heyeti de verilen penaltı kararına büyük isyan gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcıları 4. hakemin yanına giderek bir süre pozisyonun penaltı olmadığı yönünde şikayetlerde bulundu.

    KARARA ŞAŞIP KALDILAR

    Galatasaraylı futbolcular hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına şaştı kaldı. Fernando Muslera, Denayer, Serdar Aziz. Feghouli, Selçuk birbirlernie bakıp "Kime penaltı çaldı" dediler.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Transfer bombası! Beşiktaş, G.Saraylı eski yıldızı istiyor! Transfer bombası! Beşiktaş, G.Saraylı eski yıldızı istiyor!
    Gomis gözyaşlarının sebebini açıkladı Gomis gözyaşlarının sebebini açıkladı
    Sneijderden Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj! Sneijder'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!
    BİZE ULAŞIN