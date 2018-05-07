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Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından morallerin tavan yaptığı sarı-kırmızılı takım son 2 haftaya lider girmeyi başardı. Galatasaray'ın ligde favori haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de Fatih Terim döneminde yaşanan büyük değişim olarak gösteriliyor.
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