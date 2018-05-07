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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in sihirli değneği: 'Nerede kalmıştık?' sonrası büyük değişim

    Fatih Terimin sihirli değneği
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    'in 32. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından morallerin tavan yaptığı sarı-kırmızılı takım son 2 haftaya lider girmeyi başardı. Galatasaray'ın ligde favori haline gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de döneminde yaşanan büyük değişim olarak gösteriliyor.

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