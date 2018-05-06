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    06 Mayıs 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaraylı De Rossi

    G.Saraylı De Rossi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Roma’nın kaptanı Daniele , G.Saray’ı desteklediğini açıkladı.

    İtalyan futbolcu, "Taraftarları ateşli takımları çok seviyorum. 'ı da seviyorum çünkü taraftarları inanılmaz" dedi.

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