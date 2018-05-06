06 Mayıs 2018, Pazar
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Galatasaraylı De Rossi
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Roma’nın kaptanı Daniele De Rossi, G.Saray’ı desteklediğini açıkladı.
İtalyan futbolcu, "Taraftarları ateşli takımları çok seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum çünkü taraftarları inanılmaz" dedi.
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