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    06 Mayıs 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret...

    Alex Telles Chelseade! Peki G.Saray ne kadar kazanacak?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    , bir dönem 'da forma giyen Brezilyalı 'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    , bir dönem 'da forma giyen Brezilyalı 'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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