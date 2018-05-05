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Alex Telles Chelsea'de! İşte Galatasaray'ın alacağı ücret...
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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