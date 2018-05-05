Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Chelsea, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Alex Telles'i 45 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.