;
    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray İzmir’de coşkuyla karşılandı

    G.Saray İzmir’de coşkuyla karşılandı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan İzmir’e geldi.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayarak liderliğini koruyan , yarın 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise mücadele edecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na özel uçakla gelen kafileyi, taraftar büyük coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görünce coşku ikiye katlandı. 'İmparator Fatih Terim' sloganlarını atılırken, Terim'e çiçek takdim edildi. Fatih hoca da taraftarı selamlayıp kırmayarak fotoğraf çektirdi.

    Galatasaray İzmir'de

    TARAFTARDAN BÜYÜK COŞKU
    Kafileyi alan otobüs, Akhisar'a hareket ederken, havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar otobüsü selamlamak için meşale yaktı. Meşale yakılması üzerine taraftar ile emniyet güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! 3 büyükler... UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! 3 büyükler...
    Emre Mordan Fatih Terime telefon:Alo hocam ben Emre Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon:Alo hocam ben Emre
    Süper Ligde sözleşmesi bitecek futbolcular Süper Lig'de sözleşmesi bitecek futbolcular
    BİZE ULAŞIN