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    06 Mayıs 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!

    Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 32'nci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve sezonun son 2 haftasına girilirken büyük bir avantaj yakaladı.

    Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılardan Rodrigues'in 15 ve 18'inci dakikalarda attığı gollere ev sahibi ekip 50'nci dakikada Serdar'ın kendi kalesine attığı golle karşılık verebildi.

    Akhisarspor'da 33'üncü dakikada Soner, Galatasaray'da ise 90+2'nci dakikada da Gomis penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla 69 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3'er puan önünde yer aldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, haftaya evinde galip gelirse Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galibiyet hasretini 8 haftaya çıkaran Akhisarspor ise 36 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı.

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