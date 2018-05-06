06 Mayıs 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Akhisarspor, penaltı kaçırdı
Giriş Tarihi: 06.05.2018
Galatasaray karşısında 31. dakikada penaltı kazanan T. M. Akhisarspor’da Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı dışarı attı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda T. M. Akhisarspor ile mücadele ediyor. İlk yarıda mücadele 2-0 devam ederken, Akhisar 31. dakikada penaltı kazandı. Muslera'nın Seleznyov'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 33. dakikada topun başına geçen yeşil-siyahlıların başarılı futbolcusu Soner Aydoğu, topu kalenin üzerinden dışarı attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ