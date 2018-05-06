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    06 Mayıs 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Akhisarspor, penaltı kaçırdı

    Akhisarspor, penaltı kaçırdı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Galatasaray karşısında 31. dakikada penaltı kazanan T. M. Akhisarspor’da Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı dışarı attı.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda T. M. Akhisarspor ile mücadele ediyor. İlk yarıda mücadele 2-0 devam ederken, Akhisar 31. dakikada penaltı kazandı. Muslera'nın Seleznyov'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 33. dakikada topun başına geçen yeşil-siyahlıların başarılı futbolcusu Soner Aydoğu, topu kalenin üzerinden dışarı attı.

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