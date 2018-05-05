05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Ryan Donk yüzde 65 hazır
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Galatasaray’da Akhisar maçı öncesi sakatların çokluğu can sıkıyor.
Mariano, Ege ekibine karşı kesin olmayacak. Ryan Donk'un durumu ise her geçen gün iyiye gidiyor. Hollandalı yıldız, dünkü idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Donk, yaptığı Instagram paylaşımına "Yüzde 65" yazarak maça kadar hazır olmaya çalıştığını duyurdu. Sarı- kırmızılı taraftarlar da ona "Sana ihtiyacımız var. İyileş Kral" mesajları yolluyor.
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