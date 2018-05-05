05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Jason Denayer: Kalmak istiyorum
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Belçikalı stoper, yönetimden bonservisinin alınmasını istedi
Manchester City, kadrosunda düşünmediği Jason Denayer'i 4 kez kiralık göndermişti. Celtic, Sunderland ve 2 defa da Galatasaray'a kiralanan Belçikalı stoper artık bonservisinin alınmasını istiyor. Cimbom'da mutlu olduğunu belirten Denayer "Umarım sezon sonunda anlaşma gerçekleşir ve kariyerime Galatasaray'da devam ederim. Fatih Terim yönetiminde oynamaktan çok mutluyum. Burada kalmayı çok istiyorum" dedi.
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