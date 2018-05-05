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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Jason Denayer: Kalmak istiyorum

    Denayer: Kalmak istiyorum
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Belçikalı stoper, yönetimden bonservisinin alınmasını istedi

    Manchester City, kadrosunda düşünmediği Jason Denayer'i 4 kez kiralık göndermişti. Celtic, Sunderland ve 2 defa da Galatasaray'a kiralanan Belçikalı stoper artık bonservisinin alınmasını istiyor. Cimbom'da mutlu olduğunu belirten Denayer "Umarım sezon sonunda anlaşma gerçekleşir ve kariyerime 'da devam ederim. Fatih Terim yönetiminde oynamaktan çok mutluyum. Burada kalmayı çok istiyorum" dedi.

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