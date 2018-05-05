Beşiktaş maçında penaltı kaçıran Gomis, Akhisar’a sıkı bileniyor

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geçen haftaki Beşiktaş derbisinde penaltı kaçıranmaçı öncesi çok hırslı. 27 gollü Fransız forvet, Ege ekibiyle oynanacak mücadelede rakip ağları sarsarak eski Fenerbahçeli'nın 28 gollük rekorunu egale etmeye çalışacak. Yıldız ismin kaçan penaltıdan dolayı üzgün olduğu ve bu hafta kendisini affettireceğini söylediği öğrenildi.'in idmanlarda penaltı çalıştığı da öğrenildi. Son 2 penaltıyı kaçırmıştı