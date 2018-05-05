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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Bafetimbi Gomis'i hırs bastı

    Gomisi hırs bastı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Beşiktaş maçında penaltı kaçıran Gomis, Akhisar’a sıkı bileniyor

    Cimbom'da geçen haftaki Beşiktaş derbisinde penaltı kaçıran Bafetimbi Gomis, Akhisar maçı öncesi çok hırslı. 27 gollü Fransız forvet, Ege ekibiyle oynanacak mücadelede rakip ağları sarsarak eski Fenerbahçeli Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunu egale etmeye çalışacak. Yıldız ismin kaçan penaltıdan dolayı üzgün olduğu ve bu hafta kendisini affettireceğini söylediği öğrenildi. Gomis'in idmanlarda penaltı çalıştığı da öğrenildi. Son 2 penaltıyı kaçırmıştı

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