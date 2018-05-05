05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Belhanda üzgün
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Beşiktaş derbisinin ilk dakikalarında Medel’e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Younes Belhanda, çok üzgün.
28 yaşındaki Faslı on numara, takımını şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan Akhisar deplasmanında yalnız bırakacağı için pişmanlık duyuyor. Belhanda'nın, takım arkadaşlarının yanında olmak için Akhisar'a desteğe gidebileceği konuşuluyor.
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