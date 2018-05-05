Belhanda üzgün

Beşiktaş derbisinin ilk dakikalarında Medel’e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Younes Belhanda, çok üzgün.

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28 yaşındaki Faslı on numara, takımını şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan Akhisar deplasmanında yalnız bırakacağı için pişmanlık duyuyor. Belhanda'nın, takım arkadaşlarının yanında olmak için Akhisar'a desteğe gidebileceği konuşuluyor.