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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Belhanda üzgün

    Belhanda üzgün
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Beşiktaş derbisinin ilk dakikalarında Medel’e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören ve cezalı duruma düşen , çok üzgün.

    28 yaşındaki Faslı on numara, takımını şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj olan Akhisar deplasmanında yalnız bırakacağı için pişmanlık duyuyor. Belhanda'nın, takım arkadaşlarının yanında olmak için Akhisar'a desteğe gidebileceği konuşuluyor.

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