04 Mayıs 2018, Cuma
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İşte "BU ARMANIN, BU BÜYÜK SEVDANIN, 30 MİLYONLUK
Galatasaray'da Dursun Özbek aday olacak mı? Açıkladı...
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Galatasaray'ın Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimine mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmasının ardından eski başkan Dursun Özbek de adaylığını açıkladı.
İşte "BU ARMANIN, BU BÜYÜK SEVDANIN, 30 MİLYONLUK
GALATASARAY CAMİASININ NEFERİ OLMAK İÇİN ADAYIZ" ifadelerini kullanan Özbek'in adaylık açıklaması ve yönetim kurulu listesi...
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