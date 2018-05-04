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    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu

    Mustafa Cengizin listesi belli oldu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Galatasaray başkanlığına aday olan Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu.

    Mustafa Cengiz'in listesi şöyle;

    Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan

    Yedek liste: İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru

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