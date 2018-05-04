04 Mayıs 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Galatasaray başkanlığına aday olan Mustafa Cengiz'in listesi belli oldu.
Mustafa Cengiz'in listesi şöyle;
Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan
Yedek liste: İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ