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    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Akhisarspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta? Akhisarspor Galatasaray

    G.Saray Akhisara konuk oluyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    'in 32. haftasında Akhisar evinde 'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında yakın takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, 'u da mağlup edip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Akhisarspor evinde Galatasaray'ı mağlup edip kritik 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Galatasaray-Akhisar maçı , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat İşte detaylar...

    - maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 32. haftasında Akhisarspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

    6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

    Akhisarspor-Galatasaray maçı 6 Mayıs Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

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