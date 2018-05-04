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    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasarayda Akhisarspor mesaisi sürdü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    , 'de 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Sakatlıkları bulunan 'un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, Filho'nun ise tedavisinin ardından koşulara başladığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için Manisa'ya hareket edecek.

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