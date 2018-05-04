;
    04 Mayıs 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Nagatomo İnter'e haber yolladı: "İzin verin imza atayım"

    Nagatomo İntere haber yolladı: İzin verin imza atayım
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    G.Saray'ın Inter'den devre arasında kiraladığı Yuto 'nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor.

    G.Saray'ın Inter'den devre arasında kiraladığı Yuto 'nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın gündeminde olan isimler! Transfer dedikoduları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan isimler! Transfer dedikoduları
    19luk genç yetenek G.Saraya imzayı attı 19'luk genç yetenek G.Saray'a imzayı attı
    Dörtlü Final heyecanı başlıyor Dörtlü Final heyecanı başlıyor
    BİZE ULAŞIN