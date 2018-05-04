Nagatomo İntere haber yolladı: İzin verin imza atayım

04 Mayıs 2018, Cuma
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Nagatomo İnter'e haber yolladı: "İzin verin imza atayım"
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
G.Saray'ın Inter'den devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor.
G.Saray'ın Inter'den devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisinin alınması gündemdeki yerini koruyor.
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