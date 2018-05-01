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    01 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Nagatomo kararını verdi

    Nagatomo kararını verdi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Derbiye de damga vuran Japon solbek G.Saray’da kalmak istediğini açıkladı

    İnter'den kiralanan ve 'a kısa sürede uyum sağlayan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş maçında Fernando'nun attığı golün pasını veren ve ligdeki 3. asistini yapan Japon futbolcu, "Her şey harika... Tabii ki Galatasaray'da kalmak isterim" ifadelerini kullandı.

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