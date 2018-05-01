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Galatasaray, Donk ile nikah tazeliyor!
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018
Galatasaray, Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalıyor.
Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş konusunda henüz net bir karar vermeyen Galatasaray'da sözleşmesi biten oyunculardan sadece Donk yeni anlaşmayı garantiledi. Terim'in, "Takımda görmek istiyorum. Sahada bir kaç görevi yapacak oyuncu" dediği Hollandalı yıldız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması gündemde...
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