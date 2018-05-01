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    01 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray, Donk ile nikah tazeliyor!

    G.Saraya güzel haber!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    , Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalıyor.

    Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş konusunda henüz net bir karar vermeyen Galatasaray'da sözleşmesi biten oyunculardan sadece Donk yeni anlaşmayı garantiledi. Terim'in, "Takımda görmek istiyorum. Sahada bir kaç görevi yapacak oyuncu" dediği Hollandalı yıldız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması gündemde...

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