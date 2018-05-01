Galatasaray, Donk ile nikah tazeliyor!

Galatasaray, Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalıyor.

Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş konusunda henüz net bir karar vermeyen Galatasaray'da sözleşmesi biten oyunculardan sadece Donk yeni anlaşmayı garantiledi. Terim'in, "Takımda görmek istiyorum. Sahada bir kaç görevi yapacak oyuncu" dediği Hollandalı yıldız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması gündemde...