Galatasaraydan sakatlık açıklaması

Galatasaray dün oynanan derbi maçında sakatlanan Mariano ve Linnes hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Linnes ve Mariano'nun sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."