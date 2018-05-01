Galatasarayda Fransadan bedava stoper!

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Galatasaray'da Fransa'dan bedava stoper!
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018
Bir yandan şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.konsantre olan
Sarı-kırmızılıların bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın transfer için rotayı Fransa'ya çevirdiği ifade ediliyor.
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