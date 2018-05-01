Galatasarayda Fransadan bedava stoper!

Bir yandan şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.konsantre olan

Sarı-kırmızılıların bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın transfer için rotayı Fransa'ya çevirdiği ifade ediliyor.