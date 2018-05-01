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    01 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Fransa'dan bedava stoper!

    Galatasarayda Fransadan bedava stoper!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Bir yandan şampiyonluğa konsantre olan , bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.konsantre olan

    Sarı-kırmızılıların bu sezon en çok sıkıntı yaşadığı bölge olan stoper mevkisiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. 'ın transfer için rotayı Fransa'ya çevirdiği ifade ediliyor.

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