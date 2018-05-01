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    01 Mayıs 2018, Salı

    GALATASARAY

    Basel’den Eren Derdiyok’a kanca

    Galatasaraylı yıldıza Basel kancası
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan ’in ’da Gomis’in arkasında kalan Eren’i istediği belirtiliyor

    Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var... İsviçre basını, ligde 8 sezon sonra şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi.

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