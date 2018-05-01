Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...'

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, Beşiktaş derbisi nedeniyle geldiği İstanbul'da beIN Sports Haber'e özel bir röportaj verdi.

Gomis'in etkisinden bahseden Elmander, "Gomis fantastik bir oyuncu ve çok iyi karaktere sahip. Bu sezon yaptıkları inanılmaz. Ona karşı Fransa ve İngiltere'de oynadım ve seviyesini biliyorum. Yaptıkları beni şaşırtmadı. Hem kendisi, hem Galatasaray için önemli işler yapıyor." dedi.