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G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından trafik kazası geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazası geçirdi.
Gece 00.00'da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şoförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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