Fatih Terimin inanılmaz istatistiği

Galatasaray-Beşiktaş maçının öne çıkan istatistikleri

Beşiktaş karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in inanılmaz formu devam ediyor. Geldiği günden beri ligde iç saha maçlarında rakiplere puan yüzü göstermeyen Terim'in, derbi karnesi de görülmeye değer bir hal aldı.

İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının çarpıcı istatistikleri;