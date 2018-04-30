;
    30 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'in inanılmaz istatistiği

    Fatih Terimin inanılmaz istatistiği
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Galatasaray-Beşiktaş maçının öne çıkan istatistikleri

    Beşiktaş karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in inanılmaz formu devam ediyor. Geldiği günden beri ligde iç saha maçlarında rakiplere puan yüzü göstermeyen Terim'in, derbi karnesi de görülmeye değer bir hal aldı.

    İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının çarpıcı istatistikleri;

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi
    Derbilerde Muslera farkı! Derbilerde Muslera farkı!
    Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
    BİZE ULAŞIN