Fatih Terimin inanılmaz istatistiği

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Fatih Terim'in inanılmaz istatistiği
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Galatasaray-Beşiktaş maçının öne çıkan istatistikleri
Beşiktaş karşısından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in inanılmaz formu devam ediyor. Geldiği günden beri ligde iç saha maçlarında rakiplere puan yüzü göstermeyen Terim'in, derbi karnesi de görülmeye değer bir hal aldı.
İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının çarpıcı istatistikleri;
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