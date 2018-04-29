29 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Gomis penaltıyı kaçırdı!
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, dev derbinin 66. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendiremedi.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 66. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Gomis Galatasaray adına büyük bir fırsatı tepmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ