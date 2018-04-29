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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Gomis penaltıyı kaçırdı!

    Gomis penaltıyı kaçırdı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, dev derbinin 66. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendiremedi.

    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 66. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Gomis Galatasaray adına büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

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