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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Garry Rodrigues, ligdeki 7. golünü attı

    Rodrigues, ligdeki 7. golünü attı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    ’da müsabakasında takımının ikinci golünü kaydeden , ligdeki 7. golünü kaydetti.

    'in 31. haftasında evinde karşı karşıya geldiği 'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 70. dakikasında Linnes'in ceza yayı üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ligdeki 7. golünü kaydeden başarılı futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Rodrigues, 90 dakika sahada kaldı.

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