29 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Garry Rodrigues, ligdeki 7. golünü attı
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Galatasaray’da Beşiktaş müsabakasında takımının ikinci golünü kaydeden Garry Rodrigues, ligdeki 7. golünü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 70. dakikasında Linnes'in ceza yayı üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ligdeki 7. golünü kaydeden başarılı futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Rodrigues, 90 dakika sahada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ