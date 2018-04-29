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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray, derbi zaferini taraftarıyla kutladı

    Aslan, derbi zaferini taraftarıyla kutladı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    , derbisinin galibiyetini stattaki taraftarıyla tezahüratlarla kutladı.

    , Süper Lig'in 31. haftasında evinde karşılaştığı 'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Fernando ile Rodrigues getirdi. Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetiyle şampiyonluk yolunda rakibiyle aralarındaki puan farkını 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ardından zaferi Türk Telekom Stadyumu'ndaki taraftarıyla kutladı. Tribünlerin tezahüratlarına eşlik eden futbolcular, hep birlikte 3'lü çekti.

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