Beşiktaş maçında ayağına darbe alan Martin Linnes'in maç sonu paylaşılan görüntüsü dikkat çekti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Linnes için 'ayağı oyulmuş' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede darbe alan ve acılar içinde yerde kalan Linnes'in ayağının son hali görenleri şaşkına çevirdi.



Beşiktaş'ın yıldızı Lens'in yaptığı müdahale sonrası ayağında derin bir yara oluşan Linnes'in o görüntüsü sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu ve pozisyonda sarı kart bile gösterilmemesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Ayrıca Linnes'e geçmiş olsun mesajları yağdı.



