29 Nisan 2018, Pazar
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede darbe alan ve acılar içinde yerde kalan Linnes'in ayağının son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Galatasaraylı Martin Linnes'in ayağı sosyal medyayı salladı!
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Beşiktaş maçında ayağına darbe alan Martin Linnes'in maç sonu paylaşılan görüntüsü dikkat çekti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Linnes için 'ayağı oyulmuş' ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede darbe alan ve acılar içinde yerde kalan Linnes'in ayağının son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Beşiktaş'ın yıldızı Lens'in yaptığı müdahale sonrası ayağında derin bir yara oluşan Linnes'in o görüntüsü sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu ve pozisyonda sarı kart bile gösterilmemesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Ayrıca Linnes'e geçmiş olsun mesajları yağdı.
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