Oğlu sevindi, babası üzüldü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Oldukça yüksek tempoda geçen maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 66 yapan sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu bırakmadı ve takipçisi Başakşehir'in de 1 puan önüne geçti. Beşiktaş ise 62 puanla 4. sıraya geriledi. Maçtaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve liderliğini perçinledi. Galatasaray'ın gollerini Fernando ve Garry Rodrigues kaydetti. Beşiktaş'ta Tosic penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü ancak Gomis penaltıyı gole çeviremedi.