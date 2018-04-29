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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Oğlu sevindi, babası üzüldü

    Oğlu sevindi, babası üzüldü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Oldukça yüksek tempoda geçen maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 66 yapan sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu bırakmadı ve takipçisi Başakşehir'in de 1 puan önüne geçti. Beşiktaş ise 62 puanla 4. sıraya geriledi. Maçtaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı

    Galatasaray ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve liderliğini perçinledi. Galatasaray'ın gollerini Fernando ve Garry Rodrigues kaydetti. Beşiktaş'ta Tosic penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü ancak Gomis penaltıyı gole çeviremedi.

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