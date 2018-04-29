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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Adana'da Galatasaray-Beşiktaş kavgası! 1'i ağır 3 yaralı...

    Derbi kavgasında kan aktı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Adana'dan derbi sonrası üzücü haberler geldi...

    Haberler » Skorer » Futbol » Süper Lig » Adana'da Galatasaray-Beşiktaş kavgası! 1'i ağır 3 yaralı...

    Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı.

    1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.

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