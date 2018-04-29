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Adana'da Galatasaray-Beşiktaş kavgası! 1'i ağır 3 yaralı...
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Adana'dan derbi sonrası üzücü haberler geldi...
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Adana'da Beyaz Evler Mahallesi'nde Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı.
1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.
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