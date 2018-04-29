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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando, ligdeki ikinci golünü attı

    Fernando, ligdeki ikinci golünü attı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 29.04.2018

    maçında fileleri havalandıran ’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, ligdeki gol sayısını ikiye yükseltti.

    'de 'ı ağırlayan , mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 24. dakikada sahneye Fernando çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Nagatomo'nun ceza sahası içi sol tarafından pasında kale önünde topla buluşan Fernando, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu diğer golünü de Türk Telekom Stadyumu'ndaki Akhisarspor maçında atmıştı.

    Fernando, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta görev aldı ve 1843 dakikada sahada kaldı.

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