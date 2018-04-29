Nagatomo açıkladı! Galatasarayda kalacak mı?

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı sol bek Yuto Nagatomo, Beşiktaş zaferi sonrası soruları yanıtladı. Beşiktaş maçındaki performansıyla herkesin takdirini toplayan Japon futbolcu, Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuştu.



İşte Nagatomo'nun açıklamaları:



Burada olduğum için çok mutluyum. Kendi performansım anlamında her geçen gün iyiye gittiğimi düşünüyorum. Galibiyeti hak eden bir Galatasary vardı sahada. Uzun yıllar İtalya'da derbiler oynadım. Bu derbi gerçekten çok zor bir maçtı. Taraftarımız son dakikaya kadar yanımızda oldular. Bana da inanılmaz destek ve güven veriyorlar. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Fatih Hoca ve bu ekiple olduğum için mutluyum. Böyle güzel bir camiada tabii ki kalmak istiyorum