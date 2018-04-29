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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray derbi galibiyeti hasretini sonlandırdı

    Galatasaray derbi hasretini sonlandırdı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'in 31. haftasında 'ı 2-0 yenen , şampiyonluk yarışında önemli 3 puanı hanesine yazdırırken, derbi galibiyeti hasretini de sona erdirdi.

    Sarı-kırmızılı ekip, 'ı 2-0 yendiği müsabaka öncesi 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

    SON DERBİ GALİBİYETİ DE BEŞİKTAŞ'A KARŞIYDI

    , ligde 11 maçlık derbi kazanamama serisi öncesi son galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

    Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı 11 derbide de galibiyet alamamıştı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybederken, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

    Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

    SON 12 LİG DERBİSİ

    Galatasaray'ın ligde oynadığı son 12 derbinin skorları şöyle:

    SezonOrganizasyonRakipSonuç (GS-Rakip)
    2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1
    Süper LigBeşiktaş (D)1-2
    Süper LigFenerbahçe0-0
    Süper LigBeşiktaş0-1
    2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2
    Süper LigFenerbahçe (D)0-2
    Süper LigBeşiktaş0-1
    Süper LigFenerbahçe0-1
    2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0
    2017-2018Süper LigBeşiktaş (D)0-3
    2017-2018Süper LigFenerbahçe (D)0-0
    2017-2018Süper LigBeşiktaş2-0

    TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ

    Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 9. kez kazandı.

    Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 17 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

    Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki 17 derbide rakip ağları 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

    Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 17 derbinin skorları şöyle:

    SezonOrganizasyonRakipSonuç
    2010-2011Süper LigFenerbahçe1 - 2
    2011-2012Süper LigFenerbahçe3 - 1
    Süper LigBeşiktaş3 - 2
    Süper Lig S. FinalFenerbahçe1 - 2
    Süper Lig S. FinalBeşiktaş2 - 2
    2012-2013Süper LigFenerbahçe2 - 1
    Süper LigBeşiktaş2 - 1
    2013-2014Süper LigBeşiktaş1 - 0
    Süper LigFenerbahçe1 - 0
    2014-2015Süper LigFenerbahçe2 - 1
    Süper LigBeşiktaş2 - 0
    2015-2016Süper LigFenerbahçe0 - 0
    Süper LigBeşiktaş0 - 1
    2016-2017Süper LigBeşiktaş0 - 1
    Süper LigFenerbahçe0 - 1
    2017-2018Süper LigFenerbahçe0 - 0
    Süper LigBeşiktaş2 - 0


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