Galatasarayda şok sakatlık!

Galatasaray’da Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan Mariano’nun yerine 21. dakikada Linnes girdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da beklenmedik sakatlandık yaşandı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki bir pozisyon sonrasında yer kaldı. İki, üç dakika saha kenarında tedavi gören Mariano, oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim, müsabakanın 21. dakikasında Brezilyalı futbolcunun yerine Martin Linnes'e görev verdi.