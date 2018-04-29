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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Belhanda cezalı durama düştü

    Galatasaraya kötü haber!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 4. dakikasında sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu gelecek hafta Akhisarspor karşısında takımını yanlız bırakacak.

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