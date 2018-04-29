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Galatasaray'da Belhanda cezalı durama düştü
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu gelecek hafta Akhisarspor karşısında takımını yanlız bırakacak.
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