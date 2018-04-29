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    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den derbi yorumu!

    Fatih Terimden derbi yorumu!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Şampiyonluk yarışında kritik maçına çıkacak 'da Teknik Direktör maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam "İnşallah bugün sahamızdaki iyi performansımızla kazanacağız. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz." dedi

    İşte Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi açıklamaları:

    Herhangi bir sonuçta, 2 takımdan biri son 3 haftaya daha zayıf girecek. Zaten 5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ümit ederim güzel bir derbi olur. Mücadelesiyle, oyunuyla.

    Birkaç şeyi aynı anda yaşayacağız. Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı. Kaybeden takımın son üç maça zayıf ihtimalle gireceği bir ortam var. Kazanan diğer takımlar için buradan çıkan her sonuç tamamen onların lehine olacak.

    5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. İnşallah bugün sahamızdaki iyi performansımızla kazanacağız. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz.

    Ümit ederim mücadelesiyle, oyunuyla güzel bir derbi olur. Seyirci, takım, oyuncu birlikteliğiyle güzel bir gece yaşarız. Burada herkese hoş bir gece yaşatırız umarım.

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