Buse Terimden duygu dolu paylaşım!

29 Nisan 2018, Pazar
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İşte Buse Terim'in o Instagram paylaşımı:
Buse Terim'den duygu dolu paylaşım!
Giriş Tarihi: 29.04.2018
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim derbi öncesi "2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı" notuyla paylaştığı kare büyük ilgi gördü.
İşte Buse Terim'in o Instagram paylaşımı:
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