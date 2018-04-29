;
    29 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Buse Terim'den duygu dolu paylaşım!

    Buse Terimden duygu dolu paylaşım!
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 29.04.2018

    Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

    Fatih Terim'in kızı Buse Terim derbi öncesi "2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı" notuyla paylaştığı kare büyük ilgi gördü.

    İşte Buse Terim'in o Instagram paylaşımı:


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray kafilesi yola çıktı Galatasaray kafilesi yola çıktı
    Ahmet Çakardan flaş derbi yorumu Ahmet Çakar'dan flaş derbi yorumu
    Fatih Terim: Bitirin bu işi Fatih Terim: ''Bitirin bu işi''
    BİZE ULAŞIN