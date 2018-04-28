Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi kırmızı alarm

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da derbi öncesi güvenlik önlemleri azami seviyeye çıkarıldı. Beşiktaş yedek kulübesi ve 4 korner direği bölgesi için ekstra güvenlik takviyesi yapılmasına karar verilirken çarşamba gününden bu yana müze ve GS Store’u ziyarete gelenlerin bile arabaları didik didik aranıyor

Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğu Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi. Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu. Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor…