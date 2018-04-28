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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kırmızı alarm

    Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi kırmızı alarm
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 'ı konuk edecek Galatasaray'da derbi öncesi güvenlik önlemleri azami seviyeye çıkarıldı. Beşiktaş yedek kulübesi ve 4 korner direği bölgesi için ekstra güvenlik takviyesi yapılmasına karar verilirken çarşamba gününden bu yana müze ve GS Store’u ziyarete gelenlerin bile arabaları didik didik aranıyor

    Kadıköy'de tribün olaylarının damga vurduğu Fenerbahçe- kupa derbisinin ardından gözler yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda ligin kaderini çizecek derbiye çevrildi. Beşiktaş'ı konuk edecek sarıkırmızılı kulüp, Aslantepe'de sıkıyönetim ilan etti. Salı günkü yönetim kurulu toplantısında ilk gündem maddesi derbi için alınacak güvenlik önlemleri oldu. Konuşulan tüm konular bir bir uygulanmaya başlandı ve çarşamba gününden itibaren Türk Telekom Stadı içinde kuş uçurtulmuyor…

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