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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den derbide Feghouli'ye özel görev!

    Fatih Terimden derbide Feghouliye özel görev!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Beşiktaş'ın Gomis'e sıkı markaj uygulayacağını düşünen teknik heyet, alternatifler üretiyor.

    Derbide savunmada Beşiktaş'ın silahlarını durdurmak için planlarını yapan FatihTerim ve kurmayları hücumda da tüm detayları düşünüyor.

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