Fatih Terimden derbide Feghouliye özel görev!

Beşiktaş'ın Gomis'e sıkı markaj uygulayacağını düşünen teknik heyet, alternatifler üretiyor.

Derbide savunmada Beşiktaş'ın silahlarını durdurmak için planlarını yapan FatihTerim ve kurmayları hücumda da tüm detayları düşünüyor.