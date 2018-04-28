Fatih Terimden derbide Feghouliye özel görev!

28 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den derbide Feghouli'ye özel görev!
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Beşiktaş'ın Gomis'e sıkı markaj uygulayacağını düşünen teknik heyet, alternatifler üretiyor.
Derbide savunmada Beşiktaş'ın silahlarını durdurmak için planlarını yapan FatihTerim ve kurmayları hücumda da tüm detayları düşünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ