"Belhanda her zaman güvendiğim oyuncu"

Eleştirilerin odağında yer alan Younes Belhanda’da milli takım hocasından tam destek...

Yıldız oyuncuya gösterilen tepkileri anlamadığını belirten Fas Milli Takımı'nın hocası Herve Renard, "Belhanda, benim her zaman güvendiğim bir futbolcu. Türkiye'de vasat bir sezon geçirdiği söyleniyor ama Galatasaray'daki her maçını izliyorum. Bence Galatasaray'da harika bir sezon geçiriyor" diye konuştu.

GEL-GİT YAŞIYOR

Bu sezon ligde 27 maçta 2 gol ve 8 asist üreten Belhanda son haftalarda skora katkı yapamadı. Terim'in tüm çabalarına karşın Faslı oyuncu, son 7 lig maçında takımına gol veya asist katkısı yapamadı. Terim, derbi öncesi Belhanda'yı oynatıp oynatmama konusunda gel-git yaşanıyor.