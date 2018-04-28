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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    "Belhanda her zaman güvendiğim oyuncu"

    Belhanda her zaman güvendiğim oyuncu
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Eleştirilerin odağında yer alan Younes ’da milli takım hocasından tam destek...

    Yıldız oyuncuya gösterilen tepkileri anlamadığını belirten Fas Milli Takımı'nın hocası Herve Renard, ", benim her zaman güvendiğim bir futbolcu. Türkiye'de vasat bir sezon geçirdiği söyleniyor ama Galatasaray'daki her maçını izliyorum. Bence 'da harika bir sezon geçiriyor" diye konuştu.

    GEL-GİT YAŞIYOR
    Bu sezon ligde 27 maçta 2 gol ve 8 asist üreten Belhanda son haftalarda skora katkı yapamadı. Terim'in tüm çabalarına karşın Faslı oyuncu, son 7 lig maçında takımına gol veya asist katkısı yapamadı. Terim, derbi öncesi Belhanda'yı oynatıp oynatmama konusunda gel-git yaşanıyor.

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