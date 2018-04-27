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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu

    ABden Galatasaraya teşekkür mektubu
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den, Suriyeli çocuklar için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda 'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

    "Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum. İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini diliyorum."

    Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18 Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.



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