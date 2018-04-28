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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Fatih Terim'den Beşiktaş'a Başakşehir taktiği

    Fatih Terimden Başakşehir taktiği
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Tecrübeli hoca, Başakşehir maçındaki baskılı futbolu karşısında da görmek istediğini söyledi. Defans adama adama markaj yapacak. Bekler ceza sahasına orta yapılmasını engelleyecek. Donk, Talisca’ya yapışık oynayacak

    Beşiktaş derbisiyle yatıp kalkan Teknik Direktörü Fatih Terim, savunma oyuncularından 2-0 kazandıkları Başakşehir karşısındaki performansı sergilemelerini bekliyor. Mutlaka gol bulacaklarına inanan tecrübeli çalıştırıcı, bundan da önemlisi kesinlikle kalesinde gol görmek istemiyor.

    Bu nedenle oyuncularına "Başakşehir karşısındaki etkili savunmayı tekrarlamamız şart" dedi. Başakşehir maçında Denayer rakibi Adebayor'un yanından bir saniye ayrılmazken, Nagatomo, Visca'yı, Mariano ise Elia'yı boş bırakmadı. Orta sahada ise Fernando ve Ryan Donk, Emre ve Arda'nın oyun kurmasını engellemek için sürekli olarak baskı yaptı. derbide ise 'ın can damarı kanatlar ve forvet arkası durdurulacak. Terim, bek oyuncularını rakiplerine kesinlikle orta şansı vermemesi konusunda uyardı.

    Orta sahada defansif olarak görev yapacak olan Donk, Talisca'ya yapışık olarak oynayacak ve oyun kurmasını engelleyecek. Donk ayrıca Talisca ile birlikte ceza sahası içine girerek Brezilyalı futbolcunun sürekli gol bulduğu kafa vuruşlarını engellemeye çalışacak.

    FOTOMAÇ

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