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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Nagatomo Asamoah’a bağlı

    Nagatomo Asamoah’a bağlı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Sezon başında uzun bir süre gündemi meşgul eden için menajerinden açıklama geldi.

    Pastorello, tecrübeli sol bekin sezon sonu Juve'den ayrılıp İnter ya da Milan'a gidebileceğini belirtti. Oyuncunun İnter'e transferi durumunda İtalyan ekibi, G.Saray'da kiralık oynayan Nagatomu'yu gözden çıkarabilir.

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