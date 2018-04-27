27 Nisan 2018, Cuma
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Nagatomo Asamoah’a bağlı
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Sezon başında uzun bir süre gündemi meşgul eden Asamoah için menajerinden açıklama geldi.
Pastorello, tecrübeli sol bekin sezon sonu Juve'den ayrılıp İnter ya da Milan'a gidebileceğini belirtti. Oyuncunun İnter'e transferi durumunda İtalyan ekibi, G.Saray'da kiralık oynayan Nagatomu'yu gözden çıkarabilir.
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