;
    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Maicon'a bire bir motivasyon

    Maicona bire bir motivasyon
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Son maçlarda yaptığı hatalar yüzünden kızağa çekilen , bu hafta tekrar formasına kavuşacak.

    Terim, Serdar Aziz'in cezalı olması nedeniyle Denayer ile birlikte oynatmayı düşündüğü Brezilyalı futbolcuyu özel olarak maça hazırlıyor. 29 yaşındaki stoperle birebir görüşmeler yaparak derbiye motive eden tecrübeli hocanın, ayrıca "Negredo'ya dikkat et. Sırtı dönük oynayabildiği için o topu almadan önce sen müdahale et. Gerekirse biraz sert oyna. Duran toplarda da gölgesi gibi takip et" dediği gelen haberler arasında.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Dünyanın gözü bu derbide! Dünyanın gözü bu derbide!
    Nagatomo Asamoah’a bağlı Nagatomo Asamoah’a bağlı
    Terim: 6 - Şenol Güneş: 1 Terim: 6 - Şenol Güneş: 1
    BİZE ULAŞIN