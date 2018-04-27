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    27 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Dünyanın gözü Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak!

    Dünyanın gözü bu derbide!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderine direkt etki edecek olan - derbisi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor.

    Avrupa'nın önde gelen ligleri olan İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da şampiyonluk yarışı sona erdi. Sadece Türkiye, İtalya ve Portekiz'de zirve mücadelesi devam ediyor.

    HERKES BU MAÇA KİLİTLENDİ

    İtalya ve Portekiz'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların bu hafta birbirleriyle maçı yok. Bu nedenle herkes, lider Galatasaray ve takipçisi Beşiktaş'ın müthiş mücadelesine kilitlenmiş durumda.

    EN ÖNEMLİ 90 DAKİKA OLACAK

    Süper Lig'de ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek olan dev derbi, Inter-Juventus, Napoli-Fiorentina ve Manchester United-Arsenal maçlarının önünde, hafta sonunun en önemli 90 dakikası olacak.

    BİRÇOK ÜLKEDE YAYINLANACAK

    Nefesleri kesecek olan maç dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanacak. Fildişi'nden Fransa'ya, Hong Kong'dan ABD'ye, Sırbistan'dan Togo'ya tam 41 ülke bu büyük heyecanı yaşayacak.

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