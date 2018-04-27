27 Nisan 2018, Cuma
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Fatih Terim: 6 - Şenol Güneş: 1
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Fatih Terim'in meslektaşı Şenol Güneş'e karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki tecrübeli hoca, 6 yıl sonra 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki söz konusu karşılaşmalarda Fatih Terim'in Güneş'e karşı galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor.
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